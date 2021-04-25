شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: شكرا حبيبي مهما قلتلك مش كفاية.. والجمهور: تقصد مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب تفاعلا بين جمهورها ومتابعيها بعد رسالة شكر غامضة عبر حسابها بموقع "تويتر"، حيث كتبت: "شكرًا يا حبيبي، مهما قلتلك مش هيكون كفاية"، دون توضيح من تقصد، وتبعتها بعدد من الرموز التعبيرية، ما دفع الجمهور لتخمين قصدها بمجموعة تعليقات ومنها :" الكلام ده لحسام ولا أغنية جديدة؟ رمضان كريم شيرين"، فيما قال أخر: "أكيد الكلام لحسام واضح من الإيموجي".



شيرين عبد الوهاب

وفي وقت سابق تغزلت شيرين عبد الوهاب، فى زوجها المطرب حسام حبيب، بالتزامن مع احتفالات الفلانتين، معبرة عن حبها الشديد له، داعية الله ألا يحرمها منه وأن يديمه نعمة لها حتى نهاية العمر، ونشرت شيرين، صورة لزوجها حسام حبيب، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "بحبك.. ربنا ما يحرمنى من دقات قلبك اللى بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر".

وكانت شيرين عبد الوهاب، أعربت عن سعادتها بأداء أغنيتها الجديدة "هى الدنيا" فى احتفالات عيد الأم، أمام السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت فى تدوينة عبر حسابها على تويتر: "شرفت بغنائى للسيدة والأم المصرية فى عيدها، أمام قرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة انتصار السيسى ونخبة من سيدات مصر الملهمات".

أغنية "هى الدنيا"، طرحتها النجمة شيرين، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسى.