شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل .. ياسر جلال يعترف لابنته رنا رئيس بوجعه بعد زواجها العرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مؤثر للنجم ياسر جلال خلال أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "ضل راجل"، اعترف جلال - ياسر جلال لابنته شهد - رنا رئيس عن الوجع الذى يشعر به بعد زواجه العرفى وحملها من شخص لا يعرفه دون علمه، لتكون المرة الأولى التي ينكسر فيها ويطاطي رأسه أمام نفسه، ولا يستطيع أن يسامحها، لكنه في الوقت نفسه أخذها في حضنه وظل يبكي.



ياسر جلال ورنا رئيس



ياسر جلال



مشهد من المسلسل

وتوالت أحادث الحلقة بعرض سعيد المحامى - عصام السقا ابن المعلم، المساعدة على جلال - ياسر جلال، من أجل رجوع حق شهد - رنا رئيس بالقانون، وهذا عمله، ويمكن أن يساعد فى الدفاع عن حق شهد.

وتنفعل نيرمين الفقى على سارة ابنتها بعد ما رأتها تشاهد فيديوهات على برنامج "تيك توك" ووصفتها بقلة الأدب، ويطالبها الأب ياسر جلال بالهدوء فى التعامل مع البنات رغم ما حدث لابنتهما شهد - رنا رئيس.

ويقدم ياسر جلال شخصية مدرس التربية الرياضية صباحا وسائق التاكسى مساء، حتى يوفر لأسرته حياة كريمة، ذلك الرجل المخلص الذى يعيش مع ابنتيه وزوجته القعيدة (نرمين الفقى) ويحاول جاهدًا ألا يشعرها بأنها تفتقد شيئًا تمتلكه هؤلاء النسوة فى البيوت الأخرى.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



مشهد من المسلسل