شكرا لقرائتكم خبر عن "مسكين" و"الفاتنة".. أحدث أغانى ألبوم ماجد المهندس بتوقيع سيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم ماجد المهندس من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها "الفاتنة" من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس، والأغنية الأخرى "مسكين" من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحي وتوزيع سيروس، ومن المتوقع طرح الألبوم صيف هذا العام 2021.



ماجد المهندس

وكان النجم ماجد المهندس، طرح أغنية مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.