كاظم الساهر يقدم العزاء في ضحايا حادث مستشفى الخطيب في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم الفنان العراقي كاظم الساهر واجب العزاء لشعب العراق في ضحايا الحريق الذي اندلع في وحدة العناية المركزة بمستشفى ابن الخطيب ببغداد، أمس.

ونشر "الساهر" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

يذكر أن النجم الكبير كاظم الساهر أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور وفيديو قصير له تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمكتب وزير التسامح والتعايش الإماراتي، حيث ظهر بنيولوك جديد ومختلف، وهو يعلن دعمه مهرجان "الأخوة والتعايش" الذي تقيمه الإمارات افتراضيا، وذلك في فبراير الماضي.