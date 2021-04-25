محمد رمضان يستبدل صورة الطيار أشرف أبواليسر بآية قرآنية.. ويغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام الفنان محمد رمضان، بحذف الصورة التي نشرها للطيار أشرف أبو اليسر، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، والتي وضعها بغرض نعي الراحل.

واستبدل رمضان صورة أبو اليسر التي كانت تجمعه بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على طائرة خاصة، بأخرى لآية قرآنية، مع نفس التعليق: إنا لله وإنا إليه راجعون. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه". وقام رمضان بإغلاق خاصية التعليقات .

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر، ظهر أمس السبت، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج به مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقضت المحكمة الاقتصادية مؤخرا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به.

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم يعد نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، أنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه أن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.