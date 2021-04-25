حلا شيحة تدافع عن زوجها الداعية معز مسعود وتهاجم الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 3:39 مساءً

دافعت الفنانة المصرية، حلا شيحة، اليوم الأحد، عن زوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود، وغردت مبدية حبها الكبير له بعد تعرضه لهجوم عنيف من بعض المتابعين.

وشاركت شيحة صورا لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وكتبت عنه: “الحب كله، مفيش كلام يصفك ويصف غلاوتك عندي، أجمل سند وأطيب قلب وأحن زوج، ربنا يخليك ليا”.

كما هاجمت حلا شيحة في منشورها المنتقدين لزوجها بسبب زواجه وطلاقه المتكرر، فقالت لهم: “ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كأنهم وسطنا كل ثانية، مش مصدقة، لأ وكلا إيه جامد جامد جامد الصراحة”.

وتابعت: “في ناس نفسيتها تعبانة فعلاً يا حرام ما بيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص، أهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولأ وفن في الرد والتعليق”.

ولم يتوان منتقدو زوج حلا شيحة عن الهجوم عليه بعد رسالتها له اليوم الأحد، إذ كتبت متابعة لها: ” كل زوجاته السابقات قالوا هذا في السابق …هم السابقون وانت اللاحقة”.

واحتفل الزوجان بعقد قرانهما، يوم 8 فبراير/ شباط الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتزوج معز مسعود 4 مرات، الأولى في العام 2003، عندما ارتبط بملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة.

ثم في عام 2017 تزوج من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، لكن زواجه منهامن لم يستمر أكثر 6 أشهر فقط، قبل أن يتزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل.