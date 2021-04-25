بالفيديو: هذا أكثر موقف أضحك نادين نجيم خلال التصوير مع قصي خولي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 2:54 مساءً

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، كشفت فيها عن أكثر مشهد أضحكها مع الممثل السوري قصي خولي، خلال تصويرهما مسلسل “عشرين عشرين”.

وكتبت نادين بعد أن أعادت نشر مقطع فيديو عبر صفحتها، ظهرت فيه في مشهد مع قصي وهو يمسكها بكل قوته، ويدفعها من أمامه، وعلّقت: “متت ضحك ذكرتيني ! قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي 10 متار لقدّام”.

​ويواصل المسلسل حصد المزيد من النجاح، على الرغم من ضخامة وتعدد الإنتاجات والمسلسلات، فقد تصدر ضمن قائمة الـ10 الأوائل في مصر عبر تطبيق “شاهد VIP”، ليكون العمل الدرامي الوحيد من خارج إطار الدراما المصرية، الذي استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة لدى الجمهور المصري.