إليسا تستشهد بكلام عوده: ليه بدكن تكونو عبيد عند أسيادكن؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات
إليسا
لا تملّ الفنانة اللبنانية إليسا من الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني وسيادة لبنان. وفي جديدها، استشهدت إليسا بكلام متروبوليت بيروت للروم الكاثوليك المطران الياس عوده، وأعادت نشر مقولة شجّع فيها الشعب على التمسك بالحرية. وكتبت إليسا قوله: “الله خلقنا مكرمين وأحرار، ليه بدكن تكونو عبيد عند أسيادكن؟”.
وعلّقت إليسا، السبت، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بـ “”الإبادة الجماعية” للأرمن. وقالت: “الظلم بينكسر والعدالة بدها تنتصر لو بعد 100 سنة”.
وأضافت في تغريدة في حسابها على تويتر: “الولايات المتحدة بتعترف بالإبادة الأرمنية وبتعطي هالشعب اللي ضحى كتير، شوي من حقه المعنوي”.