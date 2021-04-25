إليسا تستشهد بكلام عوده: ليه بدكن تكونو عبيد عند أسيادكن؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

لا تملّ الفنانة اللبنانية إليسا من الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني وسيادة لبنان.‏ وفي جديدها، استشهدت إليسا بكلام متروبوليت بيروت للروم الكاثوليك المطران ‏الياس عوده، وأعادت نشر مقولة شجّع فيها الشعب على التمسك بالحرية‎.‎ وكتبت إليسا قوله: “الله خلقنا مكرمين وأحرار، ليه بدكن تكونو عبيد عند ‏أسيادكن؟”.‏

وعلّقت إليسا، السبت، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بـ “”الإبادة الجماعية” للأرمن. وقالت: “الظلم بينكسر والعدالة بدها تنتصر لو بعد 100 سنة”.

وأضافت في تغريدة في حسابها على تويتر: “الولايات المتحدة بتعترف بالإبادة الأرمنية وبتعطي هالشعب اللي ضحى كتير، شوي من حقه المعنوي”.