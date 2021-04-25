للمرة الأولى… إيلون ماسك مقدم برامج تلفزيونية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 3:24 مساءً

أعلن مؤسس شركة السيارات الكهربائية “تسلا” ايلون ماسك على حسابه الرسمي عبر “تويتر” أنه سيقوم بتقديم حلقة يوم 8 آيار المقبل من برنامج الاسكتشات الأمريكي الساخر “Saturday Night Live”.

وتابع صاحب شركة “سبيس إكس” في تغريدته أن المغنية الأمريكية الشهيرة، مايلي سايرس، ستشاركه تقديم الحلقة.

وأثار إعلان إيلون ماسك تقديمه برنامج “Saturday Night Live” جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن إيلون ماسك ظهر بشخصه الحقيقي في أفلام مثل الجزء الثاني من “Iron Man” من إنتاج 2010، و”The Big Bang Theory” الذي عرض في عام 2015.

ويأتي إعلان إيلون ماسك عن تقديمه برنامج “Saturday Night Live” في نفس اليوم الذي يحتفل فيه بالالتحام الناجح لمركبة “دراغون” الفضائية التابعة لشركته “سبيس إكس” مع محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قدم إحدى حلقات البرنامج الأمريكي الشهير في عام 2015، وقتما كان مرشحا للرئاسة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.