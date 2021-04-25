شكرا لقرائتكم خبر عن "حرب أهلية".. يسرا وجميلة عوض يتحالفان على سينيتا خليفة بعد وفاة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحالف بين الأم وابنتها، مريم - يسرا، وتمارا - جميلة عوض، ضد نادين - سينتيا خليفة الزوجة الثانية للراحل عزيز- رشدى الشامى، خلال الحلقة الـ12 من مسلسل "حرب أهلية"، ويأتي هذا التحالف بعد وفاة طليق يسرا واعلان سينيتا خليفة - نادين حملها منه، وتبحث عن الميراث، بينما الحمل في الحقيقة كان بسبب خيانتها لزوجها مع دكتور يوسف - باسل خياط، وتتحد الام وابنتها ضدها لكى يكشفوا حقيقتها خلال الحلقات المقبلة خاصة بعد ما أحضرت الشرطة لطرد مريم - يسرا من منزلها ومحضر بعدم التعرض لها.



مشهد من المسلسل

وتقدم يسرا، شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل فى مصر، وتدور الأحداث حول حياة "مريم" التى تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهى صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسى وزوجها يوسف.

أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" طبيب نفسى، بينما تظهر جميلة عوض فى دور الابنة الأولى ليسرا، ومايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية فريدة وهى إنسانة وحيدة تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها وحبيبة باسل الخياط، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخصية نادين زوجة الأب لجميلة عوض وضرة يسرا خلال الأحداث.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.