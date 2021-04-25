شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال فركش تصوير من مسلسله ضل راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم ياسر جلال من تصوير مسلسله "ضل راجل" فجر اليوم، وجمعت المشاهد الأخيرة بينه وبين نور اللبنانية ورنا رئيس وباقى فريق العمل، ويواصل مخرج العمل مونتاج حلقات المسلسل تزامنًا مع عرض العمل على قناة الحياة لتسليمها أولا بأول للجهة المنتجة وهى شركة سينرجى.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، عرض سعيد المحامى (عصام السقا) ابن المعلم، المساعدة على جلال؛ من أجل رجوع حق "شهد" بالقانون، وهذا عمله، ويمكن أن يساعد فى الدفاع عن حق شهد.

ويدخل الشك فى نفس الأم هدى (نرمين الفقى) التى تدخل غرفة ابنتها الصغرى (سارة) فجأة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج "تيك توك" التى وصفتها بقلة الأدب، ويطالبها الأب ياسر جلال بالهدوء فى التعامل مع البنات رغم ما حدث لابنتهما شهد.

بينما يتلقى ياسر جلال مكالمة هاتفية من الضابط محمود عبد المغنى يطلبه للحضور فورا، فيذهب إلى مديرية الأمن، فيجد هناك الطبيبة نور اللبنانية، ويخبره عبد المغنى بأن الشاب الذى قابله هو سليم النجار وليس عادل كما قال له.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.