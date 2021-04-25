ملخلص حلقات اليوم الـ12 من مسلسلات رمضان

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، بعتاب عم عادل "أحمد حلاوة" ليوسف "أحمد مكى" على ما فعله مع خطيبته عاليا "أسماء أبو اليزيد"، ويؤكد أنه أخطأ فى حقها، وأنها لن تتركه، ويحاول إقناعه بأنه يفكر مرة أخرى فى مسألة الزواج، أما الضابطان الإخوانيان يجلسان مع يوسف فى المسجد بعد الصلاة ويخبراه بدرس الدين اليوم ويوافق على الحضور معهما ليلاً.

وتصل قوات أمن الدولة وتقبض على عويس، وتخبره بأن يخلع البدلة الميرى؛ لأنه لن يرتديها مرة أخرى، ويتم نقله إلى مبنى الأمن الوطنى، ويصل زكريا ويضربه وسط ترديد جملة "تقتل صاحبك" ولكن زملاءه أبعدوه، ويصل اللواء رفعت "رياض الخولى"، ويطلب من زكريا العودة إلى منزله ولا يأتى إلا عندما يطلبه.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل الاختيار 2



كريم عبد العزيز



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12

موسى