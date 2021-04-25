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شكرا لقرائتكم خبر عن ملخلص حلقات اليوم الـ12 من مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ12 من مسلسلات رمضان العديد من التطورات والأحداث المثيرة، خاصة مع مرور 12 يومًا على عرض هذه الأعمال، وننشر ملخصا لأبرز الأحداث فى الحلقة الـ12.
الاختيار 2
بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، بعتاب عم عادل "أحمد حلاوة" ليوسف "أحمد مكى" على ما فعله مع خطيبته عاليا "أسماء أبو اليزيد"، ويؤكد أنه أخطأ فى حقها، وأنها لن تتركه، ويحاول إقناعه بأنه يفكر مرة أخرى فى مسألة الزواج، أما الضابطان الإخوانيان يجلسان مع يوسف فى المسجد بعد الصلاة ويخبراه بدرس الدين اليوم ويوافق على الحضور معهما ليلاً.
وتصل قوات أمن الدولة وتقبض على عويس، وتخبره بأن يخلع البدلة الميرى؛ لأنه لن يرتديها مرة أخرى، ويتم نقله إلى مبنى الأمن الوطنى، ويصل زكريا ويضربه وسط ترديد جملة "تقتل صاحبك" ولكن زملاءه أبعدوه، ويصل اللواء رفعت "رياض الخولى"، ويطلب من زكريا العودة إلى منزله ولا يأتى إلا عندما يطلبه.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.
مسلسل الاختيار 2
كريم عبد العزيز
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12
موسى
وظهر عبد الرحمن أبو ليلة الذي قام بدور إسماعيل ياسين، فى مشهد جمعه بالفنان محمد رمضان، خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل "موسى"، حيث ذهب سمعه لشراء كرافتات من محل حلاوتهم (سمية الخشاب) والذى يعمل به موسى (محمد رمضان).
وظهر ناصر عبد الرحمن، مؤلف المسلسل، ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهر في دور الحاج حسين تاجر مشغولات فضية في سوق باب اللوق، وعندما وجد موسى معجبًا بالمشغولات الفضية، أهداه خاتما مكتوب عليه موسى.
مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.
مسلسل موسى
وحاولت نادين - لقاء الخميسي خلال أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "ضد الكسر"، بالصلح بين سلمى - نيللى كريم وكريم - محمد فراج زوجها خلال الاحداث، وتحضر لحفل عيد ميلاد زوجها إياد بحضور سلمى وكريم إضافة إلى مايا - سنتيا خليفة، وخلال الحفل تتأكد سلمى - نيللى كريم من خيانة فراج زوجها لها، بعد ما تقوم بترك الموبايل وهى تسجل ما يدور حولهم.
ويشارك في بطولة "ضد الكسر بجانب الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.
مسلسل ضد الكسر
نيللى كريم
لعبة نيوتن
وتوالت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، استنجاد "هنا" منى زكى، بـ "مؤنس" محمد فراج، فى استعادة ابنها بعد هروبها من المستشفى، واتصل بها زوجها "حازم" كثيرًا، وقال لها "مؤنس" إن ترد عليه لأنه اتصل عليه أيضًا كثيرًا ولكن هاتفه كان مغلقا، لأنه أكيد محتاج يطمئن، وأخبرته هو زوجته بأنه طلقها فى رسالة صوتية، ولكنهما أصرا أن ترد عليه لأنه من حقه أن يطمئن.
وطلب "حازم" من هنا" أن تقوم بتصوير ابنهما "إبراهيم" حتى يراه، ولم تعرف تتصرف إلى أن جاءت فكرة ببالها وقامت بالبحث على موقع جوجل عن صورة طفل صغير بالحضانة، وأرسلته له، الأمر الذى أسعده كثيرا ظننا منه بأنه إبنه الذى أنجبته زوجته "هنا" وأرسلت له الصورة.
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.
لعبة نيوتن
منى زكى
محمد ممدوح
نسل الأغراب
شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يتم عرضه على قناة ON خلال شهر رمضان الجارى، بتنبيه عساف "أحمد السقا" على دهب "نجلاء بدر" ألا تخبر أحدًا عن الذى سمعته من بكرى "عماد زيادة" بشأن نيته فى تغيير مكان شامية "أحلام الجريتلى"، وتخبره بدهب برغبتها فى البقاء جانبه طوال الوقت وتخدمه وترقص له.
ويخبر عساف بكرى بموافقته هو وأخيه نميرى على مشاركته فى تجارة السلاح ولكن بشرط عدم معرفة أخد من أهل البلد بهذه الشراكة، خاصة أنه معروف عن الأغراب عدم مشاركتهم لأحد، فيما يحاول زوج عزيزة "منة فضالى" إجبار ابنه رغدة "ملك أحمد زاهر" على الزواج وأنه يرفض علامها ولا يحبها لأنها لم يكن يرغب فى إنجاب بنت من الأساس وكان يتمنى الولد.
"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.
نسل الاغراب
نسل الاغراب