شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج عن "زى صعيدى" فى "وكل ما نفترق": الشخصية اسمها زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ريهام حجاج، على التعليق على ما انتشر خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تنكرها فى زى رجل صعيدى بمسلسلها "وكل ما نفترق" وكتبت ريهام عبر خاصية ستورى بحسابها عبر "إنستجرام": هى الناس اللى بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدى بقصة! بتخترعوا ليه يعنى لو اللى بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاى هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب".

ريهام حجاج عن "زى صعيدى"

وأضافت ريهام حجاج: "زينب يعنى زوزو "بنت" وأول ظهور ليا فى الحلقة الأولى يعنى مش مفاجأة وطبيعى لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى أنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلى زى شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر".

يتناول مسلسل "وكل ما نفترق" قصة نور، التى تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ فى البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق فى مغامرة بين الماضى والحاضر برفقة شقيقتها زينب.