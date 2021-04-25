شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدوينة "فى حب معز مسعود".. حلا شيحة تدخل "خناقة" مع الجمهور بالتعليقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة حلا شيحة على تعليقات متابعيها بحسابها بموقع "إنستجرام"، عقب نشرها صورة تتغزل بها بزوجها الداعية معز مسعود، حيث قالت: "ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كانهم وسطنا كل ثانية.. بجد مش مصدقة لا وكلام إيه جامد جامد جامد بصراحة".

وتابعت: "في ناس نفسياتها تعبانة فعلاً يا حرام.. مابيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص وأهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولا وفن في الرد والتعليق.. وأهم حاجة بقي عارفين الماضي وعايشين مع الحاضر ومتنبئين بالمستقبل".

وأضافت :"عمومًا إن شاء الله وفي شهر رمضان ربنا يغفر لنا وإياكم، وافتكروا إذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا ..مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير وأخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها إلا الله".



رد حلا شيحة

وهذه ليست المرة الأولي التي ترد حلا شيحة على تعليقات متابعيها فيما يخص زوجها، حيث دافعت عن زوجها لمتابع يقول لها: "ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي"، وردت قائلة: "ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب".