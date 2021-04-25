شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو.. تاريخ كبير من الأعمال السينمائية فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم العالمى آل باتشينو بعيد ميلاده، واسمه الحقيقى ألفريدو جيمس باتشينو وهو ممثل أمريكى من أصول إيطالية ولد فى منهاتن 25 أبريل 1940 وفى فترة المراهقة ببداية حياته سُجن ثلاثة أيام بتهمة حيازته سلاحاً دون ترخيص، وهو النجم الذى استطاع أن يحقق سلسلة طويلة من النجاحات على المسرح وبالأعمال السينمائية المتنوعة والمبهرة، فنال شهرة واسعة حول العالم.

وبدأ اهتمامه بالتمثيل فى وقت مبكر حيث قام بالتمثيل فى عدد من الأعمال المسرحية وهى الأدوار التى لاقت نجاحا من قبل الجمهور والنقاد، كان أول ظهور له فى السينما كان بفيلم "Me, Natalie" عام 1969، ولم يتزوج آل باتشينو لكن لديه 3 أبناء وهم جولى مارى والتوأم أنطون جيمس وأوليفيا روز، تم ترشيحه 8 مرات لنيل جائزة الأوسكار ونالها مرة واحدة منهم عن دوره فى فيلم "Scent of a Woman" عام 1992، بينما رشح 17 مرة لجوائز الجولدن جلوب بينما فازت 5 مرات من هذه الترشيحات.

يذكر أن آخر أفلام آل باتشينو هو مشاركته فى فيلم The Irishman، حيث نافس الممثل المخضرم آل باتشينو على جائزة أفضل ممثل مساعد، فى أكثر من مهرجان، عن دوره بتلك الملحمة الفنية، إلا أنه خسر الجائرة لصالح براد بيت.

من أهم الأعمال السينمائية التى قدمها فيلم "The Godfather" وهو العمل الذى فاز بـ3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات، وهو الفيلم المصنف فى المركز الثانى كأعظم فيلم فى السينما الأمريكية.

ويصور حاليا أحدث أفلامه House Of Gucci، والذى يشارك فيه مع الممثلة والمغنية ليدى جاجا، حيث ذكر موقع الديلى ميل البريطانى خلال تقريره، أن النجم الشهير لم يخذل طلبات معجبيه ممن حرصوا على التقاط الصور معه، وظل مرتدياً الكمامة من أجل الوقاية من فيروس كورونا خلال التقاط تلك الصور.