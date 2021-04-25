شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يتورط فى وصل أمانة فى الحلقة 12 من مسلسل "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الحلقة 12 من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة، بذهاب إحدى جارات بطل العمل الفنان على ربيع إلى مسابقة أحسن أب، وتطالبه أن يمضى وصل حتى لاتفضح سره، وبالفعل نفذ ربيع طلبها، وتشاهده مذيعة البرنامج الفنانة هاجر احمد التي تقع في حبه، ولكن هذا الأمر أغضبها، ويذهب إليها ليشرح لها الأمر، لكنها لا تصدقه بأنه طلقها كما قال لها .



على ربيع وابنه

كما شهدت الحلقة سرقة أحمد جمال سعيد لموبيل خطيبته هاجر أحمد، حيث اكتشف من الذى أخبرها بحقيقة سرقة اللاب توب الخاص به .

وانتقل المشهد إلى الكوتش الذى يجسد شخصيته الفنان أحمد فتحى الذى يذهب إلى خالد عليش صديق على ربيع؛ للبحث عن الطفل زيكا الذى يشترك مع ربيع في المسابقة، ويعترف خالد عليش بأنه بالفعل مع ربيع في المسابقة.



احمد فتحى وخالد عليش



على ربيع وهاجر احمد

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.