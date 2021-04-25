إيمان البحر درويش يرد على محرفي ومنتقدي تصريحاته في "العرافة"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

اتهم الفنان إيمان البحر درويش من وصفهم بعصابات السوشيال ميديا، بتحريف ما قاله من حقائق خلال ظهوره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة".

الفنان إيمان البحر درويش في بيان صحفي أرسله إلى موقع "الخليج 365"، كتب: "إلى عصابات السوشيال ميديا المأجورة، أنا بشكركم جداً على هذا الكم من الحسنات التي غمرتموني بها في هذا الشهر الكريم، فإذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن صح ما فيه، وأنتم تحرفون كل ما قلت من حقائق في برنامج العرافة، لتشوهوا شرفي وسمعتي، ولكن الله بالغ أمره رغم أنف كل حاقد".

وأضاف: "فكما أكرمني ربي جل وعلا بالفوز بإكتساح بجائزة فنان العرب الدولية لعام ٢٠١٩ من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج، رغم كل الحرب المعلنة والغير معلنة، وأكرمني بحب الناس ودعائهم، والمسجل في جميع حفلاتي حتى أزمة كورونا، وحتى في نهائي النادي الأهلي في كأس أفريقيا كان مسرح سيد درويش كامل العدد رغم السيول في ذلك اليوم في الإسكندرية، وحفلات القلعة المسجلة كلها تشهد على هذا الحب وهذا النجاح، الذي يعجز عنه أي إنسان، حتى ولو أنفق ما في الأرض جميعاً، لأنه بيد الله فقد أكرمني رب العزة بهذا الحب، الذي لو أنفقتم ما في الأرض جميعا ما ألفتم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم".

الفنان إيمان البحر درويش اختتم بالقول: "فموتوا بغيظكم فلن يؤثر كل ما تقولونه في شعرة مني، فَلَو كنت مغتاباً لأحد لأغتبت أمي، لأنها أحق الناس بحسناتي، فهل هناك كرم من الله أن يسخركم لأفوز بكل تلك الحسنات لو كان لديكم حسنات بحق!؟، ولكني واثق أنكم ستحملون كل سيئاتي، إن فنيت حسناتكم فهي كثيرة فهنيئاً لكم بها، إيمان البحر درويش".

الحلقة التي ظهر بها الفنان إيمان البحر درويش في برنامج "الغرفة"، أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض لما قاله من آراء في بعض المطربين والمطربات، ومنهم هاني شاكر، وأنغام، وعلي الحجار، ومحمد منير، بالإضافة للفنان محمد رمضان.