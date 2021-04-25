هذا ما تمنته ميريام فارس في أحد السعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمناسبة أحد السعف، الموافق اليوم الأحد 25 أبريل الجاري.

ونشرت ميريام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وكتبت عليها: "بتمنى كنيستنا تتوحد ونعيد كلنا سوى مع بعض".

يذكر أن ميريام فارس تعرضت لانتقادات مؤخرا من بعض الفنانات المصريات بعد ظهورها في إعلان مصري وذلك بسبب تصريح قديم لها، قالت خلاله "أصبحت تقيلة على مصر"، في إشارة منها لارتفاع أجرها.

وعادت "ميريام" بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاته، قائلة: "لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم".