حسن شاكوش يغازل ليلى أحمد زاهر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تستعرض جمالها على أنغام أغنية "سالكة"، ليعلق مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش: "قلبي القمر".

وقدمت ليلى مؤخرُا برنامج "هزر فزر" هو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين ليتنافسا في مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وقدمت الموسم الأول منه هنا زاهد، كما حلت ليلى زاهر مقدمة الموسم الثاني ضيفة على حلقاته رفقة والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ملك.