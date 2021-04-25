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“الصحة العالمية” تدعو لوقف برنامج “أنجلينا 19”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 6 ثواني

أنجلينا جولي

كشفت تقارير تونسية، أمس السبت، أن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف عرض برنامج ينتمي لنوعية “الكاميرا الخفية”، يعرض خلال شهر رمضان.

وطلبت المنظمة من وزير الصحة التونسي، فوزي اهدي، بإيقاف برنامج “أنجلينا 19” فورا على فضائية “نسمة” التونسية، بحسب موقع “بيزنس نيوز” التونسي.

ووفقا لما ذكره موقع “التاسعة” التونسي، فقد راسلت منظمة الصحة العالمة وزارة الخارجية التونسية اعتراضا منها على استعمال شعارها من دون ترخيص أو اذن مسبق.

واعتبر العديد من العاملين في الأوساط الطبية البرنامج بأنه خطير بسبب فكرته، وهي إيهام ضيوفه بأن التليقح ضد فيروس “” المستجد يسبب الوفاة عبر تمرير مشاهد صادمة لمواطنين يموتون مباشرة بعد التلقيح بعد الدخول في نوبات صرع.

وتشارك في تقديم برنامج “أنجلينا 19” الممثلة الأمريكية من أصل إسباني، لينا ساندس، التي تقوم في أحداثه بدور الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، نسبة لتشابه ملامحهما.

وفي أول تعليق منه على المطالبة بوقف عرض برنامج “أنجلينا 19″، كتب منتجه، وليد الزريبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية Angelina19 في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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