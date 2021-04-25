بالفيديو: بطل “يو إف سي” سابق يضرب خصمه فيكسر ساقه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

أصيب بطل الفنون القتالية المختلطة “UFC” السابق، الأمريكي كريس وايدمان، بجروح خطيرة في نزال ضد ممثل جامايكا يورايا هول.

وأجري نزال بطولة “يو إف سي 261″، في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا الأمريكية. حيث قام الأمريكي بضرب خصمه في الثانية 17 من القتال، مستخدما تقنية الركلة المنخفضة (ركلة يستخدم فيها المهاجم ساقه لضرب الجزء السفلي من جسم الخصم)، لكن اللاعب الجامايكي منع هجومه، ما تسبب في حصول وايدمان على كسر في ساقه. وانتهى النزال، بهزيمة الأمريكي، الذي تلقى ضربة قاضية من خصمه.

وفاز عثمان للمرة الرابعة عشرة على التوالي في بطولة القتال النهائي وتجاوز الإنجاز الذي حققه الأسطورة الروسي حبيب نورمحمدوف، الذي فاز 13 وسجله خال من الخسارة. ويعود الرقم القياسي لمرات الفوز دون خسارة للبرازيلي أندرسون سيلفا، الذي فاز في 16 نزال متتال.

ومن الأحداث الرئيسية في بطولة “يو إف سي 261″، هزم المقاتل الأمريكي كامارو عثمان خصمه خورخي ماسفيدال. ودافع المقاتل الفائز عن لقب وزن الويلتر (أثقل من الوزن الخفيف، ولكن أخف من الوزن المتوسط)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.