شكرا لقرائتكم خبر عن بين السما والأرض الحلقة 12.. سوسن بدر تبيع عفش منزلها لخسارتها فى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل " بين السما والأرض " للنجم هانى سلامة والنجمة دره ، والتى تذاع يوميا على قناة On ، وكانت تحت إسم " إسمعونى " الكثير من الأحداث، حيث بدأ بحالة يأس وفقدان للأمل تسيطر على جميع ركاب الأسانسير ويقطعهم صوت عوض " محمود الليثى " الذى تغنى بأنشودة دينية يقشعر لها الأبدان .

وتنتقل المشاهد للفلاش باك، حيث نجد حميد " هانى سلامة " قد عاد ليكتب مقالاته مره أخرى بإسمه بعدما توقفت بسبب ادعاء كاذب ، ونجد سيد الحلوانى " محمد رضوان " خال علا " دره " يحذرها من علاقتها بحميد ويؤكد لها أنه ملحد ولكن علا تدافع عنه بإستماته وينصحها خالها أن تبحث وراءه لكى تعرف الحقيقة .

وتعرف سارة " نورهان " أن درتها أصبحت حامل الأمر الذى يجعلها تنهار، وطلبت منها أن تقابلها ووضعت لها شيء فى عصير الليمون تسبب فى فقدان الجنين، كما أبلغتها والدة زوجها وتقرر ساره ألا تأخذ حبوب منع الحمل حيث من الواضح أنها تخطط لأن تكون حامل .