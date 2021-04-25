تعرف على قصة إنتاج أول عمل درامي عربي من صنع أصحاب الهمم

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

أنجزت شركة فيلم جيت للإنتاج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الإمارات، المرحلة الأولى من خطوات إنتاج أول عمل درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم.



جاء ذلك بعد اختيار كتاب العمل الفني وإبرام التعاقد معهم، فضلاً عن اختيار النصوص للعمل الدرامي.

وأطلقت المرحلة الثانية بتوجيه نداء لجميع أصحاب الهمم "ذوي القدرات الخاصة" الموهوبين في مجال الإخراج والمنتج المنفذ للانضمام إلى فريق العمل الذي يباشر خطوات إنتاج العمل الدرامي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة التي تقوم بتمويل وإنتاج العمل الذي تقرر أن يتم تنفيذه بواسطة أصحاب الهمم بما في ذلك الكتابة والتمثيل والتصوير والإنتاج.

وأكد الجانبان في الدعوة التي جرى إطلاقها عبر حسابات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة فيلم جيت في منصات التواصل الاجتماعي، أن البحث عن الموهوبين من أصحاب الهمم الراغبين في التقدم للمشاركة يشمل جميع أنحاء العالم، وأن اختيار كتاب العمل الفني تم بعناية فائقة من بين أكثر من 300 مشاركة تلقتها اللجنة المعنية على مدى 5 أيام من كل دول العالم.

وتم اختيار مجموعة الكتاب البارعين من 4 دول عربية وهم جوري محمد العازمي من الكويت وأحمد بن سالم الحجي من سلطنة عمان ومهند ثابت العاقوص من سوريا وشادي تودري من مصر.

وبدأت فيلم جيت الآن بالبحث عن مخرج ومنتج منفذ أصحاب همم من ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال والذين بدورهم سيعملون مع الكتاب على وضع اللمسات الأخيرة على النصوص واستكمال جميع مستلزمات التصوير ومنها اختيار أصحاب الهمم لملء جميع الشواغر اللازمة للقيام بهذا العمل، والذي من المتوقع أن يبدأ تصويره في أواخر هذا العام، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لباقي الشواغر خلال الأشهر القادمة.

وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة فيلم جيت للإنتاج أنه يمكن للمنتجين والمخرجين المهتمين بالمشاركة في العمل التقدم على الموقع المخصص لذلك وهو:

الجدير بالذكر أن فكرة المسلسل بدأت من شركة فيلم جيت وهي شركة مستقلة للإنتاج الفني في أبوظبي تماشياً مع رؤية الشركة لتوفير فرص جديدة لجميع أصحاب المهارات في المجال الفني من مختلف البلدان والأعمار والقدرات.

وقامت شركة فيلم جيت بالتواصل مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لطلب التعاون في الوصول إلى أصحاب الهمم حول الوطن العربي والتعلم من خبرة المؤسسة العميقة في هذا المجال.