وفاة الممثل إيف رينييه عن عمر يناهز 78 عاماً

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

غيّب الموت الممثل إيف رينييه، الذي اشتهر بدوره على مدى 25 عاماً في مسلسل "كوميسير مولان" "المحقق مولان".



وتوفي الممثل إيف رينييه عن عمر يناهز 78 عاماً، بعدما كانت له أعمال تلفزيونية ناجحة كمخرج أيضاً.

وقالت زوجة رينييه لوكالة "فرانس برس"، إنه توفي ليل الجمعة إلى السبت، نتيجة إصابته بنوبة قلبية في منزله، في نويي سور سين قرب باريس.

ونعته محطة "تي إف 1" الإضاعية عبر "تويتر"، معتبرة أنه "كان غالباً جزءاً من النجاحات الخيالية العظيمة للمحطة".

وولد رينييه في 29 سبتمبر/ أيلول 1942 في برن بسويسرا، وهو نجل الممثل الفرنسي ماكس رينييه وأمه إنجليزية.

بدأ مسيرته السينمائية عام 1961 في فيلم "لو كونت دو مونتي كريستو" للمخرج كلود أوتان لارا، وتوالت أفلامه بعد ذلك، لكنها لم تحقق نجاحاً حقيقياً.

واكتسب رينييه سمعته من شخصية "مولان" في المسلسل الذي بدأ عرضه عام 1976، ويؤدي فيه دور ضابط شرطة يلاحق القتلة والمبتزين والمجرمين، وتوقف المسلسل التلفزيوني عام 1982 قبل أن يعود عام 1989.

وحقق "كوميسير مولان" نجاحاً جماهيرياً كبيراً ولقي استحسان النقاد، وكان أول سلسلة شرطة فرنسية من "الجيل الجديد".

وكان لرينييه أربعة أبناء، بينهم اثنان من زوجته الأخيرة كارين، وفي مطلع ثمانينيات القرن العشرين، كان على علاقة مع الممثلة الأمريكية جولدي هون.