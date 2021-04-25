وفاة المغنية الإيطالية الشهيرة ماريا إيلفا بيوكاتي عن عمر يناهز 81 عاماً

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

توفيت المغنية الإيطالية الشهيرة ماريا إيلفا بيوكاتي، المعروفة باسم ميلفا عن عمر يناهز 81 عاماً، السبت، حسب ما ذكرت أسرتها.



وفارقت ميلفا الحياة، مساء الجمعة، في ميلانو، شمالي إيطاليا، بعدما عانت المرض لسنوات، حسب ما قالت ابنتها لوكالة "أنسا".

ولميلفا عدد من أبرز الأغنيات الإيطالية في ستينيات القرن الـ20 وسبعينياته، وعٌرفت بشعرها الأصهب خارج حدود شبه الجزيرة.

وذكّر وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني بمكانة ميلفا في عالم الأغنية الإيطالية، ملاحظاً أن "صوتها أثار عواطف شديدة لأجيال كاملة".

ووصفها بأنها "فنانة إيطالية عظيمة انطلقت من بلدها إلى المسرح العالمي".

وولدت ميلفا في 17 يوليو/تموز 1939 في قرية جورو في إميليا رومانيا، شمالي إيطاليا، ودخلت المشهد الفني الإيطالي خلال دورة 1961 من مهرجان سان ريمو للأغنية حيث حلّت في المرتبة الثالثة.

وتجاوزت سمعتها حدود إيطاليا، وحصدت الإعجاب في أمريكا اللاتينية وإسبانيا وفرنسا، خاصة في ألمانيا التي تعلمت لغتها.

وطبع تنافسها مع مينا التي كانت رمزاً آخر للأغنية الإيطالية جيلاً كاملاً من الإيطاليين، مع أنها دأبت على إنكار هذه المنافسة الفنية التي فجرتها الصحافة.