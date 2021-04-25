تصريح صادم لـ أوبرا.. ماذا قالت بشأن مقابلتها مع الأمير هاري وميغان ماركل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت أوبرا وينفري أنها “صدمت” من التصريحات التي قيلت في المقابلة التي أجرتها مع ميغان ماركل.

واستضافت مقدّمة البرامج الحوارية الأميركية الشهيرة دوق ودوقة ساسيكس ليتحدّثان بصراحة عن تجربتهما الشخصية حول الحياة الملكية، حيث قدمت ميغان مزاعم عن عنصرية العائلة وتحدّثت أيضاً عن أفكارها الانتحارية.

وصرّحت الإعلامية الشهيرة أنّ المقابلة كانت “قوية” حيث “أراد هاري وميغان أن يكونا قادرين على سرد قصتهما وإخبارها بطريقة تسمح لهما بأن يكونا صادقين قدر الإمكان”، بحسب ما نقل موقع “الميرور” البريطاني.

وكشفت أوبرا أنها أرسلت رسالة نصية للزوجين قبل المقابلة وردّا قائلين أنهما يريدان مشاركة “الحقيقة”.

في حديثها مع الصحافية نانسي أوديل، أوضحت أوبرا: “لم يكن لدي أي فكرة أنّ تأثير المقابلة سيكون مدوياً إلى هذا الحدّ. لقد قمت بالكثير من التحضير لذلك”.

واعترفت أيضاً بأنها “فوجئت” بصراحة هاري وميغان خلال المقابلة، لا سيما حول تعليق الممثلة السابقة بأن أفراد العائلة المالكة أجروا محادثة مع هاري أعربوا فيها عن “مخاوفهم من أن يكون آرشي ذا بشرة داكنة اللون عند ولادته”.

وأضافت: “لم أرَ هاري وميغان قبل المقابلة، لكنني أرسلت لهما رسالة نصية وأقول إن النوايا أمر مهم جداً بالنسبة إليّ، أخبروني ما هي نيتكم، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا. وكانت نيتنا المشتركة هي الحقيقة. أرادا أن يكونا قادرين على سرد قصتهما وروايتهما بطريقة تسمح لهما بأن يكونا صادقين قدر الإمكان”.

وختمت: “لذلك أتذكر عندما انتهينا من تصوير المقابلة بعد 3 ساعات و 20 دقيقة على ما أعتقد، وقفت وقلت لطاقم العمل، كلنا نعرف ما قيل هنا، ومدى أهمية الثقة بالأشخاص الذين شاركت تلك المعلومات معهم للتو، وآمل ألا تخرجوا جميعاً إلى العالم وتشاركوا ما حدث هنا. ولم يفعل أحد ذلك”.