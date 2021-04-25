درّة تنهار.. “مقتلتوش، أنا معملتش حاجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الفنّانة التونسية درّة، ضحية الحلقة الثالثة عشرة، من برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

المقلب كان عبارة عن إقناعها بالاشتراك في إعلان دعائي لإحدى شركات صناعة السيارات، ويظهر معها فيه مقدمو البرنامج غادة عادل، محمد الشرنوبي، ونور.

وقبل انطلاق التصوير، أقنعتها غادة بخوض سباق للسيارات، وحمّستها للفوز والسير مسرعة، ولكن تتورّط في الاصطدام بسيارة أخرى مشاركة في السباق، ودخولها في كشك زجاجي.

وتفاجأت الفنّانة التونسية، بإبلاغها بأنّ سائق السيارة لفظ أنفاسه، لتدخل بعدها في نوبة انهيار من البكاء، وتردّد: “مقتلتوش… أنا معملتش حاجة”.

يُذكر أنّ درّة، تخوض الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل “بين السما والأرض” الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال صاحبة الخمس عشرة حلقة.

وتشارك في البطولة إلى جانب عدد كبير من الفنانين أبرزهم هاني سلامة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمد لطفي، نجلاء بدر وآخرون.