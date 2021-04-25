زاك إيفرون الأكثر تداولاً في تويتر والسبب تحوّل ملحوظ في وجهه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وجد زاك إيفرون اسمه بين المواضيع الأكثر تداولاً في تويتر يوم الجمعة، بعد أن أثار إشاعات عن خضوعه للجراحة التجميلية بعد أن أطلّ في فيديو أثار ضجة في المنصات الاجتماعية حول التغيير الملحوظ في وجهه.

وأثار نجم ديزني السابق (33 عاماً) قلق معجبيه عندما صعب التعرّف إليه أثناء مشاركته يوم الخميس في فيديو عن يوم الأرض عبر فايسبوك.

ولا توجد دلائل عن خضوع زاك لعمليات تجميل، لكن الممثل معروف بشغفه للياقة البدنية، مرّ جسده بتحوّلات عدّة على مرّ السنين.

ولم يردّ زاك على ردود فعل الناس بشكل مباشر، بل نشر صورة عبر حسابه في إنستغرام احتفالاً بيوم الأرض، وعلّق: “لقد كنت محظوظاً جداً لأنني تمكّنت من السفر ورؤية كل الأشياء الرائعة التي يفعلها الناس من أجل الكوكب. إنه عالم جميل، فلنحافظ عليه”.