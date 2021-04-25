خالد النبوي يتعافى من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان خالد النبوي تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث غرد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلاً: “الحمد والشكر لله، سلبي كورونا، أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر”.

وكان الفنان خالد النبوي قد حرص من قبل على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “مساء النور على كل الأحباب الغاليين.. الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس”.

وهنأ خالد النبوي الأمة الإسلامية بشهر رمضان قائلا: “كل سنة وإنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها”.

من ناحية أخرى يغيب الفنان خالد النبوي عن السباق الدرامي الرمضاني حيث كان آخر ما قدمه مسلسل “لما كنا صغيرين”، مع محمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين ونخبة كبيرة من النجوم، ويعود النبوي إلى استكمال دوره في فيلم “أهل الكهف”، وذلك بعد تعافيه من أزمة كورونا.