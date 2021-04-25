مفاجأة بانتظار فيفي عبده بعد خروجها من المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده خروجها من المستشفى، الأحد، بعد خضوعها لعملية جراحية.

ونشرت فيفي صورة لـ"تورتة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستقرام"، وعلّقت: "أنا رجعت من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي".

وأضافت فيفي: "كل سنة وهما طيبين وأنتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي".





وتحتفل فيفي عبده بعيد ميلادها، الإثنين، الذي يوافق 26 أبريل من كل عام.

يذكر أن فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي مؤخرا، مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر "أنستقرام"، قالت فيه "حسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي إداني حقنة في ظهري، تسببت أدخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها".