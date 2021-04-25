شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح ألبومها الجديد فى شهر يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح النجمة اللبنانية نانسى عجرم ألبومها الجديد في شهر يونيو المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهز للطرح، والذى يشمل 10 أغانى متنوعة مابين المصرى واللبنانى تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة .

من ناحية أخرى خطفت نانسى عجرم الأنظار بإطلالتها المميزة، خلال شهر رمضان المبارك، فبعد ظهورها فى إعلان دعائى لصالح إحدى الشركات بصحبة الفنان أمير كرارة تصدرت التريند.

نانسي عجرم ظهرت فى الإعلان بأكثر من إطلالة ولفتت انتباه الجماهير ومحبيها، حيث تبحث نانسي عجرم خلال الإعلان عن فتى أحلامها ويظهر أمير كرارة يحارب الوحوش والكائنات الفضائية والأعداء من أجلها، ولأول مرة يجتمع أمير كرارة ونانسي عجرم فى عمل واحد.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أمى"، وذلك احتفالا بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الماضى أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.