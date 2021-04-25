"الحب كله".. حلا شيحة توجه رسالة رومانسية لمعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غازلت الفنانة حلا شيحة، زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، ووجهت رسالة رومانسية له.

ونشرت حلا صورًا لزوجها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحب كله، مفيش كلام يوصفك ويوصف غلاوتك عندي، أجمل سند وأطيب قلب وأحن زوج، ربنا يخليك ليّا".

واحتفل الثنائي بعقد قرانهما، في 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود ليوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي"

وعُرض للفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.