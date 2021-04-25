بيتيس يوقف انتصارات ريال مدريد ويجبره على التعادل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 24 دقيقة

فشل فريق ريال مدريد من تجاوز عقدة ريال بيتيس، واكتفى بالتعادل السلبي في وقت حساس من الموسم، السبت، في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام ريال لكي يصبح مؤقتا على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، قبل لقاء الأخير في الباسك، الأحد، مع أتلتيك بلباو، لكنه تعثر مجددا على أرضه أمام بيتيس الذي لم يذق طعم الهزيمة في ملعب النادي الملكي منذ مارس 2017.

وفشل ريال في الوصول إلى شباك بيتيس للمباراة الرابعة تواليا في ملعبه، وهو أمر لم يحصل في تاريخه ضد المنافس ذاته.

كما تعادل ريال سلبا في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، أي نفس عدد التعادلات السلبية في 68 مباراة خاضها قبل هذه السلسلة بحسب “أوبتا” للإحصاءات.

والأهم أنه خسر نقطتين ثمينتين قبل ست مراحل على انتهاء الموسم، ما سيسمح لغريمه برشلونة الثالث في أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال خرج فائزا، الأحد، من مباراته الصعبة مع مضيفه فياريال، علما بأن النادي الكتالوني يملك أيضا مباراة مؤجلة ستعزز حظوظه باللقب في حال فوزه بها.

وكان فريق المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لما ينتظره، الثلاثاء، على أرضه ضد تشلسي الإنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والى جانب مباراتيه ضد تشلسي في نصف نهائي دوري الأبطال، تنتظر ريال مواجهات صعبة في الأمتار الأخيرة من الدوري إذ يلتقي إشبيلية في المرحلة 35 على أرضه ثم يحل بعدها ضيفا على غرناطة وبلباو، قبل اختتام الموسم على أرضه ضد فياريال.