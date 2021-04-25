بعد عميلة خطيرة… فيديو جديد لفيفي عبده من المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 51 دقيقة

شاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، أمس السبت، صورا وفيديوهات جديدة للفنانة فيفي عبده، وهي ترقد داخل المستشفى في مرحلة التعافي من عملية خطيرة خضعت لها قبل أسبوعين.

ونشرت شلبي الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

من جانبها، أعلنت فيفي عبده في بيان لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي عن خروجها من المستشفى أمس السبت، وقالت لمتابعيها إنه كان بانتظارها هدية عبارة عن كعكة بمناسبة عيد ميلادها.

وصدمت فيفي عبده جمهورها وأصدقاءها قبل أسبوعين بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت عبده في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.