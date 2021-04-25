شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور عدد من مشاهد مسلسله "موسى" فى استديو العزبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد رمضان عدد من مشاهد مسلسله "موسى" داخل استديو العزبة بمنطقة شبرا منت، حيث يتبقى أيام معدودة ويودع رمضان وأسرة العمل التصوير بشكل نهائي، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات حصرياً على قناة DMC وتحقيق ردود أفعال مميزة على السيناريو والإخراج والتصوير والديكور، لاسيما وأن الأحداث تدور فى فترة الأربعينات.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، تارا عماد، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، هلا السعيد، رامى وحيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي بفترة الأربعينات.

وقدم محمد رمضان العام الماضى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.