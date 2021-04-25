شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس ومحمد يسرى شقيقان فى عمل ويتصارعان على نسب طفل فى آخر بدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنانان رنا رئيس ومحمد يسرى من الأسماء الشابة اللافتة في دراما رمضان هذا العام، ليس ذلك فقط بل يجتمعان سويا في مسلسلين هذا العام، الأول هو "ضل راجل" للنجم ياسر جلال على قناة الحياة، والثاني هو "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيى الفخراني على قناتي ON وDMC، والمفارقة هي أن علاقتهما في العملين متناقضة تماماً.



رنا ريس ومحمد يسرى

ففى مسلسل "ضل راجل" تقديم رنا رئيس دور "شهد" وهى فتاة جامعية تقع في حب شاب يدعى "سليم" تعرفت في حفل بمنزل صديقتها، وفجأة تتعرض شهد لحادث كبير كشفت الأحداث أنه محاولة اجهاض وسحل، وأنها حامل، لتكشف الأحداث أيضاً أن سليم هو والد الجنين وأنهما تزوجا، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة تطورات في الامر لاسيما وأن شهد لم تكشف كافة التفاصيل لأهلها حتى الآن.



رنا رئيس ومحمد ابراهيم يسرى

أما في مسلسل "نجيب زاهى زركش" فيجسد الثنائي رنا رئيس ومحمد يسرى شخصيتي شقيقان نانسى ومؤنس وعلاقتهما جيدة للغاية حيث انهما قريبان من بعضهما ويحكيان أسرارهما لبعضهما، كما أن علاقتهما لا تخلو من الفكاهة والهزاء، وذلك يوضح تناقض علاقة رنا رئيس ومحمد يسرى في دراما رمضان هذا العام.



مسلسل ظل راجل

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.



رنا رئيس ومحمد يسرى

مسلسل "نجيب زاهى زركش" تأليف عبد الرحيم كمال إخراج شادى الفخرانى وبطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، شيرين، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسرى، محمد محمود، حنان سليمان، فتوح أحمد، محمد الصاوي، تميم عبده.



رنا رئيس