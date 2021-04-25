إليكم جوائز التوتة الذهبية لأسوأ أعمال السينما

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





حازت المغنية الأسترالية سيا على لقب "أسوأ مخرج" عن فيلمها الأول المثير للجدل، وذلك ضمن جوائز التوتة الذهبية لأسوأ أفلام العام، المعروفة كذلك باسم "رازي"، والتي تسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحصل فيلم سيا الجديد، الذي يحمل اسم "الموسيقى"، على ثلاث جوائز إجمالا، تشمل أسوأ ممثلة لكيت هدسون وأسوأ ممثلة مساعدة لمادي زيغلر.

وتعرض الفيلم لانتقادات بسبب اختيار زيغلر لتجسيد دور شخصية مصابة بالتوحد، وكذلك لكيفية تصوير الفيلم للتوحد.

ووصف نقاد الفيلم بأنه "غير حساس" و"غير مدروس".

ويروي الفيلم قصة زو، التي تؤدي دورها كيت هدسون، وهي تاجرة مخدرات سابقة أقلعت للتو، وأصبحت الوصية على أختها الصغيرة غير الشقيقة المصابة بالتوحد، التي تؤدي دورها زيغلر، التي ترشدها سيا فنيا.

واعتذرت مغنية البوب الأسترالية في السابق عن اختيار ممثلة غير مصابة بالتوحد لأداء دور فتاة مصابة بالتوحد اللفظي، كما اعتذرت عن مشاهد تصور استخدام قيود مع مصابين بالتوحد.

Getty Images فيلم المغنية سيا نال نصيب الأسد من جوائز التوتة الذهبية

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت عبر موقع تويتر: "أخطط لإزالة مشاهد تقييد الأشخاص من جميع نسخ الفيلم المستقبلية. لقد استمعت إلى الأشخاص الخطأ، وهذه مسؤوليتي. من الواضح أن بحثي لم يكن شاملا بما يكفي، ولم يكن واسعا بما فيه الكفاية".

وبعد فترة وجيزة ألغت سيا حسابها بموقع تويتر.

وتحتفل جوائز التوتة الذهبية بعيدها الأربعين هذا العام. لكنها أعلنت عن الفائزين هذا العام في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب.

BBC أُعلنت الجوائز هذه المرة عبر موقع يوتيوب

وجاءت جائزة أسوأ فيلم من نصيب "إثبات مطلق" Absolute Proof، الذي زعم وجود تزوير في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020. وحصل بطل ومخرج الفيلم مايك ليندل على لقب أسوأ ممثل.

وحصل رودي جولياني، محامي دونالد ترامب السابق على لقب أسوأ ممثل مساعد في الفيلم الجديد من سلسلة أفلام "بورات".

ونفى جولياني صحة مقطع من الفيلم بدا أنه يظهره وهو يضع يديه داخل سرواله على سرير في غرفة فندق. ووصف جولياني المقطع بأنه "تلفيق كامل".

وحازت النسخة الجديدة من فيلم "دكتور دوليتل" Dr Dolittle، للممثل روبرت داوني جونيور، على لقب "أسوأ نسخة جديدة أو أسوأ تكملة لفيلم سابق".

وذهبت جائزة خاصة لعام 2020 نفسه، باعتباره "أسوأ عام على الإطلاق".

القائمة الكاملة لجوائز التوتة الذهبية:

أسوأ فيلم: "إثبات مطلق"

أسوأ ممثل: مايك ليندل - فيلم "إثبات مطلق"

أسوأ ممثلة: كيت هدسون - فيلم "الموسيقى"

أسوأ ممثلة مساعدة: مادي زيغلر - فيلم "الموسيقى"

أسوأ ممثل مساعد: رودي جولياني - فيلم بورات الجديد

أسوأ ثنائي: رودي جولياني وسحّاب سرواله - فيلم بورات الجديد

أسوأ مخرج: سيا - فيلم "الموسيقى"

أسوأ نسخة جديدة أو تكملة: فيلم دكتور دوليتل

أسوأ سيناريو: فيلم "365 يوما".

جائزة المحافظين الخاصة: 2020 كأسوأ سنة على الإطلاق