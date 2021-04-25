ليلة الأوسكار 2021 .. من يفوز بالتمثال الذهبي؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 07:35 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حفل النسخة الـ93 لجوائز الأوسكار، والتي من المقرر أن يتم توزيعها في حفل يقام مساء اليوم 25 أبريل، في حفل استثنائي سيقام على مسرحين مستقلين، كما سيتم توزيع بعض الجوائز عبر بعض النقاط المتواجدة حول العالم، ضمن خطة لتجنب تفشي فيروس كورونا، وبنفس الوقت تجنب تنظيم الحفل افتراضيا مثل الجوائز المماثلة.
وقال بيان رسمي صادر عن أكاديمية فنون وعلوم الصور بالولايات المتحدة الأمريكية: كان الوباء و3 من المنتجين الجدد وراء ابتكار نسخة جديدة للحفل التقليدي الذي يمنح أرفع الجوائز في عالم السينما في حضور آلاف من النجوم وكبار التنفيذيين بالقطاع.
وستقام معظم فقرات حفل 25 أبريل في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس انجلوس حيث يقام مسرح لهذه المناسبة.
وقال المخرج ستيفن سودربيرج، الذي ينتج الحفل بالتعاون مع ستيسي شير وجيسي كولينز: لن يكون (الحفل) مثل أي حفل نُظم في السابق.
وأضاف سودربيرج إن الوباء فتح المجال لتجريب شيء لم يجر تجربته من قبل.
وقال سودربيرج إن الحفل سيصور كفيلم حيث سيجسد المقدمون، ومنهم براد بيت وهاريسون فورد وهالي بيري، أنفسهم أو نسخة من أنفسهم على الأقل.
وكانت كلمات الفائزين بالأوسكار في السابق تقتصر على نحو 45 ثانية لكن سودربيرج قال إن حفل هذا العام سيفسح لهم المجال، سنشجعهم على أن يحكوا قصة ويتحدثون عن شيء شخصي.
وسيتمكن المرشحون الذين سيتعذر عليهم السفر إلى لوس انجليس من المشاركة عبر اتصال بالأقمار الصناعية من مناطق شتى بأنحاء العالم لكن الحفل لن يسمح بالمشاركة عبر تطبيق زوم.
المنافسة اليوم تضم حضورا عربيا بعدما تواجد الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" في قائمة أفضل فيلم بلغة أجنبية، كما رشح ريز أحمد لجائزة أفضل ممثل ليصبح أول فنان مسلم ينافس على هذه الجائزة عبر تاريخها.
وسبق أن تم الإعلان عن القوائم الكاملة لترشيحات الأوسكار بطريقة افتراضية عبر بث مباشر من لندن لنجمة بوليود بريانكا شوبرا، وزوحها المغني الأمريكي نيك جوناس، واحتل فيلم Mank قائمة أكثر الأفلام المرشحة لنيل جوائز ب10 ترشيحات فيما جاءت 6 أفلام آخرى بـ6 ترشيحات مختلفة هيThe father و Nomadland و Judas and the Black Messiah وMinari و Sound of Metal وThe Trial of the Chicago 7.
وجاءت القائمة النهائية لترشيحات جوائز أوسكار 2021 كالتالي:
أفضل فيلم
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل ممثلة
فيولا ديفيس عن Ma Rainey's Black Bottom
أندرا داي عن The United States vs Billie Holiday
فانيسا كيربي عن Pieces of a Woman
فرانسيس مكدورماند عن Nomadland
كاري موليجان عن Promising Young Woman
أفضل ممثل
ريز أحمد عن Sound of Metal
تشادويك بوسمان عن Ma Rainey's Black Bottom
أنتوني هوبكنز عن The Father
جاري أولدمان عن Mank
ستيفن يون عن Minari
أفضل ممثلة مساعدة
ماريا باكالوفا عن Borat Subsequent Moviefilm
جلين كلوز عن Hillbilly Elegy
أوليفيا كولمان عن The Father
أمانادا سيفريد عن Mank
يون يوه جونج عن Minari
أفضل ممثل مساعد
ساشا بارون كوهين عن The Trial of the Chicago 7
دانيال كالويا عن Judas and the Black Messiah
ليزلي أودوم جونيور عن One Night in Miami
بول راجي عن Sound of Metal
لاكيث ستانفيلد عن Judas and the Black Messiah
أفضل إخراج
لي إيزاك تشونج عن Minari
إيميرالد فينيل عن Promising Young Woman
ديفيد فينشر عن Mank
توماس فينتنبرج عن Another Round
كلوي تشاو عن Nomadland
أفضل تصميم أزياء
Emma
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
Mulan
Pinocchio
أفضل موسيقى تصويرية
Da 5 Bloods
Mank
Minari
News of the World
Soul
أفضل سيناريو مقتبس
Borat Subsequent Moviefilm
The Father
Nomadland
One Night in Miami
The White Tiger
أفضل سيناريو أصلي
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Opera
Yes-People
أفضل فيلم قصير
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
أفضل فيلم وثائقي
Collective
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Time
أفضل فيلم وثائقي قصير
Colette
A Concerto is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
A Love Song for Latasha
أفضل صوت
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
أفضل تصميم إنتاج
The Father
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
News of the World
Tenet
أفضل مونتاج
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل تصوير سينمائي
Judas and the Black Messiah
Mank
News of the World
Nomadland
The Trial of the Chicago 7
أفضل مؤثرات بصرية
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
أفضل ماكياج
Emma
Hillbilly Elegy
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
Pinocchio
أفضل أغنية أصلية
“Fight for You,” Judas and the Black Messiah
“Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7
“Husavik,” Eurovision Song Contest
“Io Si (Seen),” The Life Ahead
“Speak Now,” One Night in Miam
أفضل فيلم أجنبي
Another Round
Better Days
Collective
The Man Who Sold His Skin
Quo Vadis, Aida?
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