فن ومشاهير

ليلة الأوسكار 2021 .. من يفوز بالتمثال الذهبي؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 07:35 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حفل النسخة الـ93 لجوائز الأوسكار، والتي من المقرر أن يتم توزيعها في حفل يقام مساء اليوم 25 أبريل، في حفل استثنائي سيقام على مسرحين مستقلين، كما سيتم توزيع بعض الجوائز عبر بعض النقاط المتواجدة حول العالم، ضمن خطة لتجنب تفشي فيروس ، وبنفس الوقت تجنب تنظيم الحفل افتراضيا مثل الجوائز المماثلة.

حفل الأوسكار سيقام وسط اجراءات احترازية مشددة

 

وقال بيان رسمي صادر عن أكاديمية فنون وعلوم الصور بالولايات المتحدة الأمريكية: كان الوباء و3 من المنتجين الجدد وراء ابتكار نسخة جديدة للحفل التقليدي الذي يمنح أرفع الجوائز في عالم السينما في حضور آلاف من النجوم وكبار التنفيذيين بالقطاع.

 

وستقام معظم فقرات حفل 25 أبريل في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس انجلوس حيث يقام مسرح لهذه المناسبة.

 

وقال المخرج ستيفن سودربيرج، الذي ينتج الحفل بالتعاون مع ستيسي شير وجيسي كولينز: لن يكون (الحفل) مثل أي حفل نُظم في السابق.

 

وأضاف سودربيرج إن الوباء فتح المجال لتجريب شيء لم يجر تجربته من قبل.

 

وقال سودربيرج إن الحفل سيصور كفيلم حيث سيجسد المقدمون، ومنهم براد بيت وهاريسون فورد وهالي بيري، أنفسهم أو نسخة من أنفسهم على الأقل.

 

وكانت كلمات الفائزين بالأوسكار في السابق تقتصر على نحو 45 ثانية لكن سودربيرج قال إن حفل هذا العام سيفسح لهم المجال، سنشجعهم على أن يحكوا قصة ويتحدثون عن شيء شخصي.

 

وسيتمكن المرشحون الذين سيتعذر عليهم السفر إلى لوس انجليس من المشاركة عبر اتصال بالأقمار الصناعية من مناطق شتى بأنحاء العالم لكن الحفل لن يسمح بالمشاركة عبر تطبيق زوم.

 

المنافسة اليوم تضم حضورا عربيا بعدما تواجد الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" في قائمة أفضل فيلم بلغة أجنبية، كما رشح ريز أحمد لجائزة أفضل ممثل ليصبح أول فنان مسلم ينافس على هذه الجائزة عبر تاريخها.

 

وسبق أن تم الإعلان عن القوائم الكاملة لترشيحات الأوسكار بطريقة افتراضية عبر بث مباشر من لندن لنجمة بوليود بريانكا شوبرا، وزوحها المغني الأمريكي نيك جوناس، واحتل فيلم Mank قائمة أكثر الأفلام المرشحة لنيل جوائز ب10 ترشيحات فيما جاءت 6 أفلام آخرى بـ6 ترشيحات مختلفة هيThe father  و Nomadland و  Judas and the Black Messiah وMinari و Sound of Metal وThe Trial of the Chicago 7.

 

 

وجاءت القائمة النهائية لترشيحات جوائز أوسكار 2021 كالتالي:

 

أفضل فيلم

 

The Father

 

Judas and the Black Messiah

 

Mank

 

Minari

 

Nomadland

 

Promising Young Woman

 

Sound of Metal

 

The Trial of the Chicago 7

 

 

أفضل ممثلة

 

فيولا ديفيس عن  Ma Rainey's Black Bottom

 

أندرا داي عن The United States vs Billie Holiday

 

فانيسا كيربي عن  Pieces of a Woman

 

فرانسيس مكدورماند عن  Nomadland

 

كاري موليجان عن Promising Young Woman

 

 

 

أفضل ممثل

 

ريز أحمد عن Sound of Metal

 

تشادويك بوسمان عن  Ma Rainey's Black Bottom

 

أنتوني هوبكنز عن The Father

 

جاري أولدمان عن Mank

 

ستيفن يون عن Minari

 

 

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة

 

 

ماريا باكالوفا عن Borat Subsequent Moviefilm

 

جلين كلوز عن Hillbilly Elegy

 

أوليفيا كولمان عن The Father

 

أمانادا سيفريد عن Mank

 

يون يوه جونج عن Minari

 

 

 

أفضل ممثل مساعد

 

 

ساشا بارون كوهين عن The Trial of the Chicago 7

 

دانيال كالويا عن Judas and the Black Messiah

 

ليزلي أودوم جونيور عن One Night in Miami

 

بول راجي عن Sound of Metal

 

لاكيث ستانفيلد عن Judas and the Black Messiah

 

 

 

 

 

أفضل إخراج

 

 

لي إيزاك تشونج عن Minari

 

إيميرالد فينيل عن Promising Young Woman

 

ديفيد فينشر عن Mank

 

توماس فينتنبرج عن Another Round

 

كلوي تشاو عن Nomadland

 

 

أفضل تصميم أزياء

 

Emma

 

Ma Rainey’s Black Bottom

 

Mank

 

Mulan

 

Pinocchio

 

 

 

أفضل موسيقى تصويرية

 

Da 5 Bloods

 

Mank

 

Minari

 

News of the World

 

Soul

 

 

 

أفضل سيناريو مقتبس

 

Borat Subsequent Moviefilm

 

The Father

 

Nomadland

 

One Night in Miami

 

The White Tiger

 

 

 

أفضل سيناريو أصلي

 

Judas and the Black Messiah

 

Minari

 

Promising Young Woman

 

Sound of Metal

 

 

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

 

Burrow

 

Genius Loci

 

If Anything Happens I Love You

 

Opera

 

Yes-People

 

 

أفضل فيلم قصير

 

Feeling Through

 

The Letter Room

 

The Present

 

Two Distant Strangers

 

White Eye

 

 

 

 

 

أفضل فيلم وثائقي

 

Collective

 

Crip Camp

 

The Mole Agent

 

My Octopus Teacher

 

Time

 

 

أفضل فيلم وثائقي قصير

 

Colette

 

A Concerto is a Conversation

 

Do Not Split

 

Hunger Ward

 

A Love Song for Latasha

 

 

 

أفضل صوت

 

Greyhound

 

Mank

 

News of the World

 

Soul

 

Sound of Metal

 

 

 

أفضل تصميم إنتاج

 

The Father

 

Ma Rainey’s Black Bottom

 

Mank

 

News of the World

 

Tenet

 

 

أفضل مونتاج

 

The Father

 

Nomadland

 

Promising Young Woman

 

Sound of Metal

 

The Trial of the Chicago 7

 

 

 

أفضل تصوير سينمائي

 

Judas and the Black Messiah

 

Mank

 

News of the World

 

Nomadland

 

The Trial of the Chicago 7

 

 

 

 

أفضل مؤثرات بصرية

 

Love and Monsters

 

The Midnight Sky

 

Mulan

 

The One and Only Ivan

 

Tenet

 

 

 

أفضل ماكياج

 

 

Emma

 

Hillbilly Elegy

 

Ma Rainey’s Black Bottom

 

Mank

 

Pinocchio

 

 

 

أفضل أغنية أصلية

 

Fight for You,” Judas and the Black Messiah

 

Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7

 

Husavik,” Eurovision Song Contest

 

Io Si (Seen),” The Life Ahead

 

Speak Now,” One Night in Miam

 

 

 

 

 

أفضل فيلم أجنبي

 

Another Round

 

Better Days

 

Collective

 

The Man Who Sold His Skin

 

Quo Vadis, Aida?

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا