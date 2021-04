ليلة الأوسكار 2021 .. من يفوز بالتمثال الذهبي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 07:35 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حفل النسخة الـ93 لجوائز الأوسكار، والتي من المقرر أن يتم توزيعها في حفل يقام مساء اليوم 25 أبريل، في حفل استثنائي سيقام على مسرحين مستقلين، كما سيتم توزيع بعض الجوائز عبر بعض النقاط المتواجدة حول العالم، ضمن خطة لتجنب تفشي فيروس كورونا، وبنفس الوقت تجنب تنظيم الحفل افتراضيا مثل الجوائز المماثلة.

حفل الأوسكار سيقام وسط اجراءات احترازية مشددة

وقال بيان رسمي صادر عن أكاديمية فنون وعلوم الصور بالولايات المتحدة الأمريكية: كان الوباء و3 من المنتجين الجدد وراء ابتكار نسخة جديدة للحفل التقليدي الذي يمنح أرفع الجوائز في عالم السينما في حضور آلاف من النجوم وكبار التنفيذيين بالقطاع.

وستقام معظم فقرات حفل 25 أبريل في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس انجلوس حيث يقام مسرح لهذه المناسبة.

وقال المخرج ستيفن سودربيرج، الذي ينتج الحفل بالتعاون مع ستيسي شير وجيسي كولينز: لن يكون (الحفل) مثل أي حفل نُظم في السابق.

وأضاف سودربيرج إن الوباء فتح المجال لتجريب شيء لم يجر تجربته من قبل.

وقال سودربيرج إن الحفل سيصور كفيلم حيث سيجسد المقدمون، ومنهم براد بيت وهاريسون فورد وهالي بيري، أنفسهم أو نسخة من أنفسهم على الأقل.

وكانت كلمات الفائزين بالأوسكار في السابق تقتصر على نحو 45 ثانية لكن سودربيرج قال إن حفل هذا العام سيفسح لهم المجال، سنشجعهم على أن يحكوا قصة ويتحدثون عن شيء شخصي.

وسيتمكن المرشحون الذين سيتعذر عليهم السفر إلى لوس انجليس من المشاركة عبر اتصال بالأقمار الصناعية من مناطق شتى بأنحاء العالم لكن الحفل لن يسمح بالمشاركة عبر تطبيق زوم.

المنافسة اليوم تضم حضورا عربيا بعدما تواجد الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" في قائمة أفضل فيلم بلغة أجنبية، كما رشح ريز أحمد لجائزة أفضل ممثل ليصبح أول فنان مسلم ينافس على هذه الجائزة عبر تاريخها.

وسبق أن تم الإعلان عن القوائم الكاملة لترشيحات الأوسكار بطريقة افتراضية عبر بث مباشر من لندن لنجمة بوليود بريانكا شوبرا، وزوحها المغني الأمريكي نيك جوناس، واحتل فيلم Mank قائمة أكثر الأفلام المرشحة لنيل جوائز ب10 ترشيحات فيما جاءت 6 أفلام آخرى بـ6 ترشيحات مختلفة هيThe father و Nomadland و Judas and the Black Messiah وMinari و Sound of Metal وThe Trial of the Chicago 7.

وجاءت القائمة النهائية لترشيحات جوائز أوسكار 2021 كالتالي:

أفضل فيلم

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل ممثلة

فيولا ديفيس عن Ma Rainey's Black Bottom

أندرا داي عن The United States vs Billie Holiday

فانيسا كيربي عن Pieces of a Woman

فرانسيس مكدورماند عن Nomadland

كاري موليجان عن Promising Young Woman

أفضل ممثل

ريز أحمد عن Sound of Metal

تشادويك بوسمان عن Ma Rainey's Black Bottom

أنتوني هوبكنز عن The Father

جاري أولدمان عن Mank

ستيفن يون عن Minari

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكالوفا عن Borat Subsequent Moviefilm

جلين كلوز عن Hillbilly Elegy

أوليفيا كولمان عن The Father

أمانادا سيفريد عن Mank

يون يوه جونج عن Minari

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوهين عن The Trial of the Chicago 7

دانيال كالويا عن Judas and the Black Messiah

ليزلي أودوم جونيور عن One Night in Miami

بول راجي عن Sound of Metal

لاكيث ستانفيلد عن Judas and the Black Messiah

أفضل إخراج

لي إيزاك تشونج عن Minari

إيميرالد فينيل عن Promising Young Woman

ديفيد فينشر عن Mank

توماس فينتنبرج عن Another Round

كلوي تشاو عن Nomadland

أفضل تصميم أزياء

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

أفضل موسيقى تصويرية

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

أفضل سيناريو مقتبس

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم قصير

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

أفضل فيلم وثائقي

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

أفضل فيلم وثائقي قصير

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

أفضل صوت

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

أفضل تصميم إنتاج

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

أفضل مونتاج

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل تصوير سينمائي

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

أفضل مؤثرات بصرية

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

أفضل ماكياج

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

أفضل أغنية أصلية

“Fight for You,” Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7

“Husavik,” Eurovision Song Contest

“Io Si (Seen),” The Life Ahead

“Speak Now,” One Night in Miam

أفضل فيلم أجنبي

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"