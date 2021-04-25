شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ: أحرص على متابعة "الاختيار 2" و"نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم طارق الشيخ، أنه حريص على متابعة عدد من الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان الحالي منها مسلسل "نسل الأغراب" و"ضل راجل" و"الاختيار2" الذى يستعرض وقائع حقيقية حدثت بالفعل ويكشف حقيقة الإخوان.

وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بحب سكوتى" الذى طرحها مؤخرا وحققت نحاج كبير، وتعد من ضمن ألبومه الجديد.

وأضاف طارق الشيخ، أن ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاته وتلقى عليها إشادات إيجابية من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا إلى أن الأغنية تعبر عن الواقع الذى نعيشه من تجارب الحياة وهذا مايعتمد ويركز فيه في كل أغانيه.

أغنية "بحب سكوتى" من ألحان طارق الشيخ وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.

وتقول كلمات الأغنية : بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة.