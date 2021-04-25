شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تطرح دعاء "ياواسع الرحمات" بتوقيع كريم نيازى وعادل السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة رنا سماحة في دعاء دينى يحمل إسم "ياواسع الرحمات"، من كلمات عادل السيد وألحان كريم نيازى وتوزيع حماده عصمت، ومن المقرر طرحه خلال أيام قليلة بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وطرحت مؤخرا المطربة رنا سماحة، كليب أغنيتها الجديدة "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "أستاذ تميل": "خدتك على عيبك وقبلت وكان بالى طويل.. قولت هتتغير ولقيتك أستاذ تمثيل.. كت فرصة وجاتلك واهى ضاعت من غير تفاصيل.. خلصت واتقفلت والغلطان هو الى يشيل.. من غير حكايات يلا اتفضل سلامات.. لو فى الشارع هتبات فاتحين بقى كشف حساب.. الباب مقفول مهما هتحكى وهتقول.. ده الى بيكدب على طول هيعيش ويموت كداب.. من غير تخطيط قلبى عمل طيب وعبيط.. لا لقيت ولا غنا ولا سيط خليك واحد متساب.. اتكلم واستغلب برضو عليا ميمشيش.. حافظاك انا صم وعارفه انك بتحب تعيش.. لو جى عشان نفسك ترجع لأ انسى مفيش.. شكراً مش فاضيه خلص وقتك متزهقنيش".