شكرا لقرائتكم خبر عن ابن جونى ديب صورة طبق الأصل من والده بصورة نادرة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط موقع الديلى ميل خلال تقرير له الضوء على مدى الشبه بين النجم جونى ديب وابنه جاك، حيث بات الابن يشبه أبيه بصورة كبيرة وفقاً لما ذكره الموقع الشهير مؤخراً حينما استعان بصورة وصفها بأنها ظهور نادر للابن الذى أتم عامه الـ 19 فى وقت سابق من الشهر الجارى.



جونى ديب وابنه

ووضع الموقع الصورة بجانب صورة أخرى لـ جونى ديب حينما كان شاباً فى عام 1986، ليرصدوا مى الشبه بينهما إلى حد كبير.



جونى ديب

من ناحية أخرى كانت علقت الممثلة ليلى روز نجلة النجم العالمى جونى ديب وشقيقة جاك ابن جونى ديب على رفض القضاء البريطاني منح والدها، الحق فى الاستئناف بعد خسارته دعوى ضد صحيفة "ذا صن"، التى وصفته بأنه زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد، بداية الشهر.

وقالت في تصريحات لـ Entertainment Tonight وقتها تعليقاً على ما يحدث مع والدها : "لا يمكنك أن تكون مثاليًا طوال الوقت، لا أحد مثالي، أعتقد أن هذه مجرد حقيقة من حقائق الحياة الذى علينا أن نعترف بها".

وحول إمكانية العمل مع والدها الفترة المقبلة قالت " الشيء المثير للاهتمام بالنسبة لي هو الشخصية التى قد ألعبها خلال عملى معه، بالإضافة إلى موضوع العمل نفسه بصفة عامة، فلن أفرح بالعمل مع والدى لغرض العمل معاً فقط".

وجاءت تعليقات ليلي روز بعد محاكمة جوني ديب الأخيرة ، والتي حكم فيها بأن الممثل اعتدى على زوجته السابقة أمبر هيرد ، 34 عامًا ، في 12 من 14 حادثًا مزعومًا للعنف المنزلى.