فيلم "الموسيقى" للمغنية سيا ينال ثلاثا من جوائز التوتة الذهبية لأسوأ أعمال السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - حازت المغنية الأسترالية سيا على لقب "أسوأ مخرج" عن فيلمها الأول المثير للجدل، وذلك ضمن جوائز التوتة الذهبية لأسوأ أفلام العام 2021، المعروفة كذلك باسم "رازي"، والتي تسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يقام اليوم الأحد.

وحصل فيلم سيا الجديد، الذي يحمل اسم "الموسيقى"، على ثلاث جوائز إجمالا، تشمل أسوأ ممثلة لكيت هدسون وأسوأ ممثلة مساعدة لمادي زيغلر.

وتعرض الفيلم لانتقادات بسبب اختيار زيغلر لتجسيد دور شخصية مصابة بالتوحد، وكذلك لكيفية تصوير الفيلم للتوحد، ووصف نقاد الفيلم بأنه "غير حساس" و"غير مدروس".

ويروي الفيلم قصة زو، التي تؤدي دورها كيت هدسون، وهي تاجرة مخدرات سابقة أقلعت للتو، وأصبحت الوصية على أختها الصغيرة غير الشقيقة المصابة بالتوحد، التي تؤدي دورها زيغلر، التي ترشدها سيا فنيا.

واعتذرت مغنية البوب الأسترالية في السابق عن اختيار ممثلة غير مصابة بالتوحد لأداء دور فتاة مصابة بالتوحد اللفظي، كما اعتذرت عن مشاهد تصور استخدام قيود مع مصابين بالتوحد، وفي فبراير الماضي، قالت عبر موقع تويتر: "أخطط لإزالة مشاهد تقييد الأشخاص من جميع نسخ الفيلم المستقبلية.. لقد استمعت إلى الأشخاص الخطأ، وهذه مسؤوليتي.. من الواضح أن بحثي لم يكن شاملا بما يكفي، ولم يكن واسعا بما فيه الكفاية".