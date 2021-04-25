شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 12.. النمر يحاول قتل الشيمى والآخر يضربه بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل النمر للنجم محمد إمام الذى يذاع على قناة الحياة، الكثير من الأحداث ، فبعدما حاول النمر "محمد إمام" قتل عنتر الحلق "بيومى فؤاد" وتركه مع علامة النمر وجملة "القديم راجع" بدأ الجميع يقلق بشأن ذلك وشكوا أنه له علاقة بسرهم الذين أخفوه على الجميع وبدأ عنتر يحظرهم أن النمر ينوى قتلهم جميعا .

يركب الشيمى سيارته متجها البيت، ويتصل بالمهندسة التى يود الزواج منها ، ويتفق معها على تناول الغذاء معها فى اليوم التالى، وبعد إنهاء المكالمة وجد النمر ينقض عليه من الخلف وحاول خنقه وبدأ يحاول الإفلات منه ولكن دون جدوى فحمل مسدسه من أمامه وضرب النمر فى يده لتنتهى الحلقة على ذلك .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.