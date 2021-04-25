محمد الفلاح - محامي الطيار أشرف أبو اليسر: محمد رمضان السبب في وفاة موكلي

الأحد 25 أبريل 2021

قال مجدي حلمي، محامي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، إن أزمة الأخير الصحية بدأت مع بداية نزاعه مع الفنان محمد رمضان.



وأضاف "حلمي"، في تصريحات تلفزيونية، أن وفاته بشكل أو بآخر، بسبب تدهور حالته الصحية بدءًا من اندلاع أزمته مع محمد رمضان.

وتابع: "الراحل اعتبر قرار إيقافه عن العمل بمثابة سحب روحه من جسده، وترتب على ذلك في النهاية وفاته"، موضحًا أن مبلغ 6 ملايين جنيه والذي حكم له القضاء بها قبل رحيله كتعويض من الفنان محمد رمضان، سيذهب للورثة.

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر، إثر وعكة صحية شديدة، وذلك بعد أيام من حصوله على حكم بإلزام رمضان بدفع تعويض مالي له نظير الأضرار التي وقعت عليه.

وكانت بداية الأزمة مع محمد رمضان، في شهر أكتوبر عام 2019، عندما استأجر رمضان طائرة خاصة للذهاب بها إلى السعودية لحضور حفله الشهير آنذاك بالرياض، ولسبب ما اعتذر الكابتن المسؤول عن الرحلة عن الإقلاع، وتم تكليف أشرف أبو اليسر بديلا لزميله، ثم العودة للسفر لأمريكا في رحلة أخرى.

وبعدها بأيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره محمد رمضان وهو يقود طائرة خاصة بجانبه الطيار، لتنقلب الأمور رأسا على عقب ويتحول الكابتن لمذنب، كونه اخترق قواعد السلامة المسموح بها في الطائرة، ما تسبب في فصله من الشركة التي كان يعمل بها.