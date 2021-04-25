محمد الفلاح - حكم قضائي بإلزام محمد الشرنوبي بدفع 600 ألف دولار للمنتجة سارة الطباخ

الأحد 25 أبريل 2021

أصدرت محكمة الجيزة في مصر، السبت، حكما قضائيا يقضي بإلزام الفنان المصري محمد الشرنوبي، بدفع مبلغ الشرط الجزائي وقيمته 600 ألف دولار، للمنتجة المصرية سارة الطباخ وذلك بسبب إخلاله ببنود التعاقد.



ونشرت الصحف المصرية منصوص الحكم الوارد من المحكمة، السبت، برقم القضية 290 والخاص بـ(سارة السيد محمد) ، والقاضي بالإلزام في الحكم لصالحها.

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش الوكيل القانوني للمنتجة سارة الطباخ إن الحكم القضائي صدر اليوم ضد الفنان محمد الشرنوبى، ونصه من محكمة الجيزة بإلزامه بدفع الشرط الجزائي 600 ألف دولار لمنتجته سارة الطباخ مع استمرار سريان العقد بينهما وعدم السماح بفسخه بسبب اكتمال وصحة جميع بنوده.

ونشبت الأزمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بعد أن قام الأول بالإخلال بالتعاقد وعدم تنفيذ ما جاء في بنوده، وهو ما دعا الثانية للجوء إلى القضاء وطلب دفع الشرط الجزائي الملزم للطرفين حال قام أي منهما بفسخ التعاقد من جانب واحد.