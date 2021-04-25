شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 13.. محمود عبد المغنى يتوصل لهوية المعتدى على ابنة ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، عرض سعيد المحامى (عصام السقا) ابن المعلم، المساعدة على جلال؛ من أجل رجوع حق "شهد" بالقانون، وهذا عمله، ويمكن أن يساعد فى الدفاع عن حق شهد.

على جانب آخر يدخل الشك فى نفس الأم هدى (نرمين الفقى) التى تدخل غرفة ابنتها الصغرى (سارة) فجأة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج "تيك توك" التى وصفتها بقلة الأدب، ويطالبها الأب ياسر جلال بالهدوء فى التعامل مع البنات رغم ما حدث لابنتهما شهد.

وفى مشهد فى منزل سليم (محمد يسرى) يسأل صديقه محمد عادل؛ هل قطع عقد الزواج العرفى الذى يجمعه بشهد (رنا رئيس) أم لا؟ ويؤكد له أن الورقة قطعها بالفعل ولا يوجد شىء يدينه، ليتساءل سليم: ومن أين أتى جلال بهذه الثقة وهو يطالب بحق ابنته؟!

يتلقى ياسر جلال مكالمة هاتفية من الضابط محمود عبد المغنى يطلبه للحضور فورا، فيذهب إلى مديرية الأمن، فيجد هناك الطبيبة نور اللبنانية، ويخبره عبد المغنى بأن الشاب الذى قابله هو سليم النجار وليس عادل كما قال له.

يصطدم حازم مع صديقه سليم (محمد يسرى) بعد أن ورّط صديقته نادين فى قضية شهد، ويبدو أن الأحداث المقبلة ستشهد خلافًا بين شلة حازم يجعل أحدهم يشهد بأنه متورط في قضية شهد.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.