شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تغازل معز مسعود: الحب كله أجمل سند وأطيب قلب وأحن زوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة حلا شيحة في زوجها الداعية معز مسعود، من خلال نشرها عدة صور له على حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ووصفته بـ "الحب كله".



حلا شيحة تغازل زوجها معز مسعود

وتابعت حلا شيحة وصلة الغزل قائلة، "مفيش كلام يوصفك ويوصف غلاوتك عندى أجمل سند وأطيب قلب وأحن زوج ربنا يخليك ليا"، وانهالت التعليقات علي الصور بالاعجاب والدعاء لهما.

وكان الثنائى معز مسعود وحلا شيحة احتفلا بعقد قرانهما في في شهر فبراير الماضى، بعد قصة حب جمعتهما بدأت منذ عدة أشهر وطالت الشائعات حلا وقتها، لكنها لم تعلق بالإيجاب أو بالنفى، فيما ظهرت قصة حبهما يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".