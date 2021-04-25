شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 12.. نيللى كريم تسجل لمحمد فراج وسينيتا خليفة وتتأكد من خيانتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الحلقة الـ12 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم بمحاولة نادين - لقاء الخميسي بالصلح بين سلمى - نيللى كريم وكريم - محمد فراج زوجها خلال الاحداث، وتحضر لحفل عيد ميلاد زوجها إياد بحضور سلمى وكريم إضافة إلى مايا - سنتيا خليفة، وخلال الحفل تتأكد سلمى - نيللى كريم من خيانة فراج زوجها لها، بعد ما تقوم بترك الموبايل وهى تسجل ما يدور حولهم.



محمد فراج وسينيتا خليفة



لقاء الخميسي

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ضد الكسر



مشهد من المسلسل



نيللى كريم

ولم تصل سلمى - نيللى كريم إلى حل للعودة مع كريم - محمد فراج، خاصة بعد معرفتها بعلاقته مع مايا - سينيتا خليفة، في نفس الوقت الذي يتهمها بالخيانة مع صلاح - مصطفى درويش، وتعود سلمى - نيللى كريم، لمنزلها حزينة بعد التأكد من خيانة كريم - محمد فراج.

ويشارك في بطولة "ضد الكسر بجانب الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.