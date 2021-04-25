شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا: "الحمد والشكر لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان خالد النبوى، شفاءه من فيروس كورونا، حيث أجرى التحاليل الطبية وجاءت نتيجتها سلبية، داعيا الجميع بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوباء.

وكتب الفنان خالد النبوى، عبر صفحته بموقع فيس بوك :"الحمد و الشكر لله، سلبي كورونا.أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم و يحفظ مصر".



خال النبوى فيس بوك

وكان الفنان خالد النبوى، طمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية في الوقت الذي كان فيه بمستشفي العزل، حيث كتب أنه يخضع لآخر فترة فى العزل الصحى، داعيا الله أن يُتِم شفاؤه على خير، مشيرا إلى أن مرض كورونا خطير، وهنأ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وكتب النبوى، عبر حسابه على تويتر: "مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".

من جانب أخر، قرر صناع فيلم "أهل الكهف" للنجوم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد تحديد موعد مبدئى لطرحه فى السينمات وهو عيد الأضحى المقبل، ومازال الفيلم فى مراحل المونتاج والمكساج، ولم يتم الانتهاء منه بشكل كامل.