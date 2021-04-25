شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 12.. التكفيريون يتواجدون تحت منزل زكريا لاغتياله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل يوسف "أحمد مكي" يوسف لمقابلة زملائه الضباط الموالين لجماعة الاخوان ويحضر درس الدين بعد الصلاة فى الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، والمشهد ينتقل إلى مبنى الأمن الوطنى وأحد الضباط يخبر اللواء رفعت "رياض الخولى" بأنن أحد العناصر التكفيرية الذين يتم تتبعهم وشارك فى عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك متواجدين تحت منزل زكريا.

يتصل اللواء رفعت بالضابط زكريا "كريم عبدالعزيز" بأن عدداً من العناصر التكفيرية متواجدين تحت المنزل ويأمره ألا ينزل، ويسرع زكريا ليوقظ بناته ليلتقط صورة معهما ويخبر زوجته بأنه جاءه شغل وعليه النزول وتنتهى الحلقة وزكريا يستعد للنزول من المنزل وأمام الباب

وتعرض الحلقة فى نهاية الأحداث صورة حقيقة للضابط الخائن محمد عويس وهو يرتدى البدله الحمراء حيث انه محكوم عليه يالاعدام منذ 2014

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.